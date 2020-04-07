新北市長侯友宜近日數次提到，他最擔心的是夜市的防疫部分，今（7）日侯友宜表示，一個月前就開始拜託業者戴上口罩，目前要達百分之百確有困難，強制性戴口罩必須要中央法令，現階段先強力勸導。

侯友宜表示，一個月前他就到商圈拜託業者戴上口罩，在店門口放消毒酒精，飲食過程中盡量不要一堆人共食，更重要推動公筷、母匙，避免飛沫傳染。

侯說，這段期間推社交距離，清明連假各區長和市場處同仁到每個商圈去宣導，希望客人排隊時，室外能達到1米，並請客人戴起口罩，而店員一定要主動戴，希望能夠做到大賣場、商圈、夜市業者都自主戴起口罩，且在進出口以及在商店的門口放置消毒酒精，保護好自己跟別人，更重要拉大飲食距離，保持1.5米，飲食一定要公筷母匙，保持衛生。

台南市長黃偉哲建議中央社規範開罰夜市攤商沒戴口罩，對此侯友宜表示，以現在力道要百分之百確實有困難，但基本上看到夜市業者戴口罩最少有8成以上，經過不斷努力勸導，應該就可以達到百分之百，消費者的距離跟共食衛生習慣，也應要做改變，至於強制性，一定要中央法令，現階段先強力勸導，希望大家能夠遵從，過一段時間，該強制再來強制。

(中時 )