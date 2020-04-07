日前，大陸嚴防境外輸入病例，但非洲卻被很多人忽略，起碼從公布的確診數字上看，非洲似乎風平浪靜，但廣州一地就從尼日利亞輸入了9例，非洲疫情究竟怎樣，只有天知道。尼日利亞是非洲第一人口大國，超過2億。整個亞洲範圍，廣州又是非洲人聚集最多的城市，其中又數尼日利亞人最多。非洲情況細思極恐，但也管不了那麽多，自求多福了。

之前，廣東對入境的外籍旅客區分重點國家和非重點國家，非重點國家比如尼日利亞等國的外籍旅客在入境後，不用隔離，隨便活動。直到「非洲」輸入性病例越來越多，有關方面才重視起來。

根據媒體報道，自3月21日零時起，廣東對所有從境外（不含港澳台）經廣東口岸入境的人員，以及經港澳台地區和省外口岸入境來粵且來粵前14天內有國外旅居史的人員，其目的地為廣東的，無論外國公民還是中國公民，均一視同仁，一律實施14天居家或集中隔離醫學觀察。

一名拒絕配合隔離治療並咬護士的非洲人，來自尼日利亞。他是3月20日從境外入境廣州，被倒查到的。根據廣州市衛健委的通報，4月2日確診的莊某，38歲，來自廣東揭陽，個體經營戶，常住廣州市越秀區礦泉街，為近日一例尼日利亞輸入確診病例的密切接觸者。

根據揭陽市衛健局的通報，4月4日，揭陽市新增2例輸入關聯新冠肺炎確診病例。其中，病例1的莊某是一個8歲的女孩，為廣州市新冠肺炎境外輸入關聯病例莊某（4月2日確診）的女兒，常住廣州市礦泉街瑤台向陽大街，其母經營的美妙美食店顧客多為外籍入境人員。

3月20日至25日，這個8歲的小女孩，住在母親經營的美食店。26日，母親把女兒交給朋友詹某托養。白天在礦泉街詹某經營的照相館上網學習，晚上回到家中睡覺。30日，女孩乘坐詹某的自駕汽車從廣州返回惠來縣溪西鎮西尉村。4月1日14時，女孩曾到惠來縣隆江鎮福萬家超市購物。2日晚，她被送到惠來縣集中隔離場所隔離觀察。

簡單說，這個傳染過程大致是這樣的：尼日利亞籍確診患者到莊某的美食店吃飯，感染了女老板及她的女兒，也可能是莊某再傳染給女兒。莊某女兒回到農村老家後，又感染了自己的小夥伴。

(中時 )