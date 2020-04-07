為解決疫情衍生的口罩荒，由30多家工具機業者組成的口罩國家隊，45天完成92條口罩設備產線的不可能任務，讓台灣口罩日產能從320萬片增加到1,000萬片。工具機口罩國家隊之一的東台(4526)與關係企業東捷(8064)，同步在IT層面升級科技防疫的相關措施，運用科技來防患未然，陸續導入互動資通team+私有雲企業溝通協作平台，減緩疫情對企業所造成的衝擊。

隨著雲端科技的普及，為滿足各單位資料整合與訊息傳遞，東台各營運系統均已透過私有雲建置，因此面對疫情的爆發，系統早已準備好提供各部門所需的遠距工作環境，並且藉由原先已建立的緊急通訊聯繫機制，確保企業內部的政策溝通與資訊承接無虞。在兼顧企業營運不中斷與資安考量下，IT單位也在第一時間完備相關因應措施，包含「建置臨時辦公室的IT作業環境」、「加強關鍵性系統備份與網路監控」、以及「進行疫情風險評估和企業內部作業流程衝擊盤點」等，讓同仁於異地辦公時，能維持各項工作任務的執行。

東台3月正式啟用team+私有雲企業溝通協作平台，在此防疫關鍵期間，也將加速全員導入使用，以期達到高效的專案管理，並且落實私有雲資訊安全要求，達成高階資安防禦，確保同仁線上傳送公司重要機敏資料，與溝通訊息等無外洩疑慮。

東捷2015年即導入team+進行數位轉型，做為協助跨廠區、跨兩岸的溝通協作管理，東捷表示，這次疫情透過team+平台的即時溝通取代非必要的面對面溝通，即便是必要的會議，透過team+結合視訊會議的方式，讓公司得以在疫情嚴峻的情況下還是可以溝通無礙，統計1月底迄今，以視訊會議取代大陸辦事處的公務往來需求，已大幅縮減7成的出差量。

(時報資訊)