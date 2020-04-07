在新冠肺炎疫情下，1922專線成為台灣民眾在面對疫情疑難雜症時重要的窗口，而該專線就是由中華電(2412)和子公司宏華國際共同參與衛福部疾管署的防疫客服團隊，除快速擴增支援專線數外，也導入AI，擴大居家檢疫及居家隔離關懷工作的普查規模及提升作業效率，用科技提升防疫效益。

隨著行動寬頻網路的發展和智慧型手機的普及，客服已朝向多元管道整合服務發展，許多企業面對數位轉型的浪潮，紛紛開始將客服工作委外經營，中華電子公司宏華國際結合中華電信資通訊技術及豐沛資源，將傳統客戶服務升級為新一代智慧客服，並以一站式服務模式，為客戶量身打造，提供企業人力、系統、設備、場域、管理等客服委外服務，可大幅降低企業經營成本，成為政府機關與民營企業尋求客服委外經營的最佳選擇。

宏華國際本次就配合母公司中華電參與衛福部疾管署1922國家防疫客服團隊，即時配合政府需求，迅速擴增支援團隊最高達300餘席；同時規劃AI機器人語音外撥及智慧雙向簡訊客服，有效擴大居家檢疫及居家隔離關懷工作的普查規模及提升作業效率，展現了智慧客服的便利性及發展潛能。

此外，宏華國際積極尋求跨界合作，2018年起與日本最大的電話銷售及服務委外公司BELLSYSTEM24 Holdings於台灣建構日本跨境電商服務團隊，除了秉承日本嚴謹細緻的客服流程，更融合台灣溫情暖心的客服精神。宏華國際經營團隊充分發揮日式客戶關係管理精神，以在地化服務模式為客戶創造亮眼的銷售績效。

宏華國際為中華電百分之百持股子公司，全台擁有超過15個客服中心據點、近2000名客服人員，是台灣市場最大規模的客服品牌。

(時報資訊)