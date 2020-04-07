鴻海（2317）2020年3月合併營收顯著回升，首季營收表現略優於預期。亞系外資看好鴻海長期毛利率維持成長趨勢，維持優於大盤評等、目標價82元，美系外資則看好鴻海有望成為新款Apple Watch主要供應商，維持買進評等、目標價自88元升至90元。

台股今（7）日開高強彈逾200點，盤中維持逾150點漲幅。近日股價持穩70元附近盤整的鴻海同步開高，最高上漲2.42％至71.9元，盤中維持逾1％漲幅。不過，三大法人近期仍偏空操作，上周賣超2萬8738張、昨（6）日續賣超9634張。

鴻海2020年3月自結合併營收3476.54億元，月增達59.87％、仍年減7.69％，為近3年同期低點。累計首季合併營收9296.8億元，季減46.51％、年減11.99％，跌破兆元關卡、降至近11季低點，亦為近6年同期低點，但優於外資預期的季減48～67％、年減15～19％。

亞系外資出具最新報告認為，鴻海首季營收表現略優於市場預期6～7％，儘管短期營運難逃新冠肺炎疫情影響，但隨著內部營運優化、轉投資富智康（FIH）獲利能力顯著提升，對於長期毛利率維持成長趨勢維持樂觀看待。

亞系外資預期，鴻海象徵本業獲利能力的營益率將於下半年恢復成長，隨著市場需求恢復，看好明年獲利有望強勁成長25％，目前估值具吸引力，維持「優於大盤」評等、目標價82元不變。

美系外資出具最新報告，認為隨著廣達逐步淡出Apple Watch組裝業務後，鴻海有望在今年底成為第6代Apple Watch主要供應商，預期今、明2年出貨占比上看17％、30％，對鴻海明年營收貢獻達2％。

美系外資認為，儘管全球經濟面臨衰退，鴻海仍是ODM/EMS領導廠商，具備較佳的財務體質，將鴻海今、明2年每股盈餘（EPS）預估分別調升3％、2％，維持「買進」評等，目標價自88元提升至90元。

(時報資訊)