美國新冠肺炎重災區的死亡病例出現緩解跡象，隔夜美股飆漲逾7%，受此激勵，周二南韓KOSPI指數盤中漲0.69%，為1,804.30點。

南韓國內疫情持續減緩，亦帶來提振，南韓周二新冠狀病毒確診新增47例，連續第2天少於50例。

三星電子稍早前宣布，因強勁的晶片銷售緩解了新冠肺炎疫情對智慧手機與電視業務造成的衝擊，首季營業利益初估年增近3%，優於市場預期，三星盤中股價漲逾1%，亦帶動記憶體晶片大廠SK海力士漲逾2%。

韓元盤中升值0.67%，報1,221.1兌一美元。

(時報資訊)