《韓股》疫情出現放緩跡象 韓股匯齊揚 12:162020/04/07 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國新冠肺炎重災區的死亡病例出現緩解跡象，隔夜美股飆漲逾7%，受此激勵，周二南韓KOSPI指數盤中漲0.69%，為1,804.30點。 南韓國內疫情持續減緩，亦帶來提振，南韓周二新冠狀病毒確診新增47例，連續第2天少於50例。 三星電子稍早前宣布，因強勁的晶片銷售緩解了新冠肺炎疫情對智慧手機與電視業務造成的衝擊，首季營業利益初估年增近3%，優於市場預期，三星盤中股價漲逾1%，亦帶動記憶體晶片大廠SK海力士漲逾2%。 韓元盤中升值0.67%，報1,221.1兌一美元。 (時報資訊) #三星 #南韓 #出現 #緩解 #盤中 也許您會感興趣 推薦閱讀 三星祭大招 救美S20買氣 04:092020/04/04 產業．科技 禍不單行！英首相懷孕女友出現新冠病徵 06:002020/04/05 國際 美醫生自曝「1月得流感」病得很重！3個月後檢測…竟曾感染新肺 23:562020/04/05 國際 《盤中解析》疫情麻木＋股王送暖 大漲百點 12:162020/04/06 財經 比爾蓋茲：疫情出現「最糟糕情況」 22:072020/04/06 國際 兩岸領導人善意 可緩解對抗 04:102020/04/07 兩岸要聞 《美股掃瞄》美股消息面：看好疫情緩解、封鎖鬆綁 歐洲股市勁揚 09:092020/04/07 財經 《國際產業》晶片業務挑大梁 三星電子Q1獲利超預期 10:172020/04/07 財經 《台北股市》盤中焦點股：南亞科、金像電、熱映、圓展、誠美材 10:172020/04/07 財經 《盤中解析》權值電子、績優股領軍 台股路過萬點 10:342020/04/07 財經 財經熱門新聞 減產大條了！沙俄拖老美下水 川普驚爆1句 - 即時 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 最壞情況已過 大摩樂觀喊話：是時候買股票了 - 財經 台股死撐…真的殺不下去？專家曝4點突破盲腸 - 財經 這個月股市穩了？謝金河喊5大風險指標降溫 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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