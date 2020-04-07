國民黨雲林縣黨部主委許宇甄原本要為總統立委敗選辭職負責，但獲新任黨主席江啟臣強力慰留下，殷盼她留下來為黨承擔重責，她接過新聘書後，提出「化悲傷為力量，化危機為轉機，化政績為認同」的3化，以及「顧台灣，顧雲林、顧建設」的3顧，強調未來要用「3化、3顧」在雲林擦亮國民黨的招牌。

許宇甄表示，2020的選舉結果對支持者來說很悲傷，為了與支持者再度贏回失落的情懷，她選擇了一條堅苦與艱難的路走，不畏風霜。

許宇甄說，她將以「3化」及「3顧」重拾支持者的信心，3化即「化悲傷為力量，化危機為轉機，化政績為認同」，民進黨每次選舉都抺黑國民黨為中共同路人，但是若由歷史的軌跡來看，國民黨是最認同台灣，最守護台灣的政黨，為了不再讓民進黨抺黑抺紅得逞，國民黨雲林縣黨部將以「顧台灣，顧雲林，顧建設」來突顯對這塊土地的認同與熱愛。

許宇甄指出，縣長張麗善就任1年多來做了很多第一名的政績，這些政績獲得認同將是化危機為轉機、化悲傷為力量的最大能量，呼籲支持者與其詛咒黑暗，不如結合所有力量迎向光明。

(中時 )