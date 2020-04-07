Mommy’s duties to check on her baby.



“Mamá, could you do me a favour?...I’m at a full blast press-conference... I’ll call you back later”. pic.twitter.com/DFufqyuWwc — 𝐧𝐢𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 (@_phenomenadal) March 25, 2020

西班牙職業男網名將納達爾（Rafael Nadal）常常出席ATP賽事記者會，大部分記者會都是相當順利完成，不過某一年的美國網球公開賽，納達爾的記者會被一位女士打斷，他的反應也相當可愛。

近日國際體育賽事因為新冠肺炎疫情停擺，不少球迷開始翻出過去的比賽影片來回顧，一位球迷在推特分享納達爾很久之前在美網記者會的片段，記者會進行到一半，他的手機忽然有通來電，他看了一下來電者，立刻向媒體致歉，表示要先接一下這通電話。

原來來電者是納達爾的母親，只見納達爾接起電話後，迅速用西班牙語說：「媽媽，你可以幫我一個忙嗎？我正在記者會上，我晚點打給妳。」母子倆可愛的互動讓現場媒體笑出聲來，納達爾臉上也止不住笑意。

新冠肺炎讓職業網球賽事直到今年7月13日前都不會有比賽可打，大家只能祈禱疫情早日穩定下來，讓我們今年還有比賽可以看。

(中時 )