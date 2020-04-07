民眾於烏石坑溪溪底便道入口私設斜坡便道，土方掩埋也造成「危險水域」告示傾斜，涉毀損公物罪。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

東勢林管處派員清理石塊、土方，移除私設斜坡便道，並加固簡易伸縮拉門，籲遊客勿再涉險進入。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

台版棉堡瞬間爆紅，東勢林管處於烏石坑溪溪底便道設置簡易伸縮拉門，仍擋不住朝聖遊客，清明連假每天吸引上千人湧入。雙崎工作站森林護管員及警方6日到場勸導時發現，拉門旁遭人以石塊修築斜坡，告示牌也傾斜損壞，緊急派員清理加固，並呼籲遊客勿涉險進入。

台中市和平區烏石坑溪床的緩坡式固床工程，因階梯水瀑被遊客發現激似「土耳其棉堡」，照片在網路瘋傳，成了打卡熱點，湧入大量遊客人潮。東勢林管處考量民眾安全，日前於溪床便道設置簡易伸縮拉門，並設立5面告示牌，提醒民眾注意危險水域並勿擅入。

但仍有大批遊客在清明連假期間強行攀過圍籬，冒險進入溪中戲水拍照。雙崎工作站森林護管員及雙崎派出所員警6日前往勸導遊客時，發現簡易伸縮拉門旁遭人以石塊土方鋪築便道，以斜坡方式越過紐澤西護欄，拉門旁剛設立的告示牌誌也遭土方掩埋傾斜。

東勢林管處指出，私自修築斜坡便道易造成民眾誤解該區可藉由便道進入，致身陷危險而不自知，有公共危險罪之嫌；其次，對柵門等公物造成損壞，構成毀損公物罪。

東勢林區管理處預警，中部地區雨季即將到來，山區常會有降雨情形，烏石坑溪上游溪水會瞬間暴漲，遊客應避免進入危險水域，維護自身安全。

(中時 )