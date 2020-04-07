大學「個人申請」二階甄試將在4月15日至5月3日舉行，教育部今天提出「二階甄試防疫措施處理原則」，學校得要求考生自備並全程配戴口罩，並明定考生陪考親友進入校園的各項規範（如陪考人數、陪考期間注意事項等）。

教育部要求各大學，試場環境應消毒，甄試期間開啟試場門窗，維持試場通風；試場預備酒精或消毒器具，提供試務工作 人員及考生清潔使用，並定期辦理試場環境消毒。

教育部指出，考生進入學校時，進行體溫量測；考生如有發燒(額溫≧37.5℃；耳溫≧38℃)或呼吸道症狀，需配戴口罩，並移至預備(發燒)試場應試。

家長是否可陪考？教育部說，學校可視防疫需求，明定考生陪考親友進入校園的各項規範(如陪考人數、陪考期間注意事項等)， 妥適規劃參與甄試學生與家長入校動線，盡量避開不必 要之動線交錯，並於甄試日前善盡告知義務。

陪考人員當日應配合學校各項防疫措施(如佩戴口罩、量測體溫及 陪考動線等措施)，若未配合分區防疫措施或發現有發燒 或呼吸道症狀，一律不得進入學校。

教育部說，因防疫需求，學校得要求考生自備並全 程配戴口罩；倘學校未要求，考生亦得自行選擇全程佩 戴口罩入場應試，但各節考試時，須配合監試人員暫時 取下口罩以查驗考生身分。進入休息區時，若不能維持 室外1公尺、室內1.5公尺之社交距離，就須全程配戴口 罩。

至於陪考及休息區規畫，教育部建議依每日試場參與人數、空間大小及 相關防疫配套等，適時管控人數，保持室外1公尺、室內 1.5公尺之社交距離，並提早通知考生家長，以適時減少人員群聚。

(中時 )