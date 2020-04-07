網傳羅志祥約性感女主播開趴。（圖／取自新浪娛樂）

羅志祥（小豬）與小9歲大陸網紅女友周揚青交往8年多，先前傳出陷入冷戰，近日兩人一前一後發影片用同款濾鏡，被外界指大復合。沒想到今(7日)網上又傳出羅志祥疑似包下泳池別墅，邀好友和多位性感女主播開趴，他開心看著朋友將女性友人丟下水，再度被質疑和周揚青真的切了。

羅志祥5年前被大陸狗仔拍到和周揚青住進同間飯店，男方連續兩晚跑到女方房間過夜，羅志祥隨後認戀，近年雙方越愛越高調，周揚青甚至已稱呼羅志祥母親為「媽媽」，上月卻爆出情變，有媒體報導，兩人鬧翻原因與結婚有關，對婚姻沒共識才暫時走不下去，但沒分手。

上月底羅志祥和周揚青再傳復合，曬出同款特效影片隔空放閃。今據《新浪娛樂》報導，網上傳出本月4日羅志祥在台灣跟朋友包下一棟獨棟別墅，還約來不少性感網紅女主播，戴帽子的羅志祥疑和朋友玩鬧，還目擊一女被丟下水，遭傳「真的跟周揚青分手了吧？」，對此，羅志祥方面暫無回應。

(中時電子報)