為了鼓勵轉作雜糧，新豐鄉、竹北市總計有45公頃黑豆生產面積，新竹縣政府農業處與教育處合作「推動在地產銷履歷大豆進入校園示範計畫」，將地產的黑豆入菜，或是磨成黑豆漿，每周供應學校1次，目前竹北市6所學校、新豐鄉1所國小學生，已能享用具有產銷履歷的黑豆漿。

農業處長范萬釗表示，由於目前雜糧仰賴進口居多，為提高糧食自給率、減少稻作面積，加上種植黑豆所需水量為稻米的2成，需水量大減，也能因應缺水危機，因此2年前開始推廣種植，新豐鄉、竹北市由農會輔導，去年種植面積分別為30公頃、15公頃。

農民所種植的黑豆除了契作、自產自銷外，農業處與教育處也合作「推動在地產銷履歷大豆進入校園示範計畫」，初期先由竹北市的竹北、光明、六家、中正、興隆、十興國小，加上新豐國小共7所先行試辦，學生們都能品嘗每周一次的產銷履歷黑豆漿。

教育處長楊郡慈表示，目前也由各校與營養師設計菜單，以黑豆入菜。而此計畫也由竹北市及新豐鄉農會擔任供應平台，訂定穩定契約價格項學校辦理供應業務，推行至試辦學校，今年度試辦學校也將增為11所。新竹縣長楊文科也表示，配合營養午餐政策，地產地銷的黑豆，也能供應給學生們享用。

竹北市農會總幹事馮濬傑指出，農民2年前開始嘗試種植黑豆，當時面積為22公頃，去年則為15公頃，在種植技術方面不成問題，而黑豆還具有花青素，對人體有益處，目前農會也積極開發各式黑豆產品，包含黑豆醬油，或是以黑豆磨粉做成吐司、包子等，期望能推廣黑豆。

(中時 )