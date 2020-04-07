新冠肺炎疫情延燒，但清明連假期間，包括墾丁大街、旗山老街等中南部熱門觀光景點都被擠到水洩不通，讓人擔心台灣疫情有可能因這波出遊潮而成破口，重演17年前SARS的悲慘經驗。對此，前綠委沈富雄認為結果可能有三個。

對此，沈富雄於臉書發文表示，連假期間，國人順時中，出門踏青，結果數目超出司令官的預期，逆時中的表現，讓全國上下，除他之外，無不繃緊神經，看未來兩週，似大難之將至，其實也只有三個可能：

(一)未來兩週沒有疫情，因為遊人中沒有人帶原。我們可以向全世界宣布，台灣是防疫大國，全球排名第一也不為過，可惜當天政府沒有當場進行普篩，證據力略嫌不夠。

(二)未來兩週沒有疫情，因為景點雖有足夠的無症狀帶原者，但病毒顯然無力傳播下去，原因可能是：(1)無症狀帶原者人數不夠多。(2)戴口罩人數夠多。(3)遊人年紀輕，不發病。(4)遊人移動，無群聚效應。同樣，因為沒有做現場大規模普篩，所以說不出一個好故事。

(三)疫情果如大家所料，本土確認由每日2人增為10、20、40…。證明芸芸眾生中有足夠的無症狀帶原者，可以在類似的群聚活動中使疫情惡化。但，同樣沒有做現場大規模普篩，使這樣一個不經意的大實驗失去做一個好結論的機會。

沈富雄表示，他不像公衛學者，政府官員憂心忡忡，既便疫情有變，應仍在可控範圍之內。有沒有人幫我想出第四個可能？

(中時電子報)