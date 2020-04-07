新北市長侯友宜今（7）日上午到板橋區文聖國小慰勞學校現場防疫工作人員，並視察中央流行疫情指揮中心最新發布的「社交距離注意事項」執行情形，親自提醒正在上體育課的同學保持一隻手臂的距離。

侯友宜表示，學校裡維持「社交距離」執行上一定有難度，但必須要拜託大家克服解決，讓師生在室內保持1.5公尺、室外保持1公尺的社交距離，希望每一間學校因應所屬的場地特質好好規畫。

媒體詢問，已有幼兒園出現確診案例，是否強制在校園一定要戴口罩？侯友宜表示，新北市三個星期前要求老師跟同學戴上口罩，就幾乎已百分之百戴上，今天看到包括幼兒園，除了口罩戴起來以外，飲食、念書都用透明隔板隔開，所以三個星期前已做好超前部署。

侯說，他每天會請教育局回報，同學沒有口罩的，隨時補充上去，校園戴口罩與捷運戴口罩的方式不太一樣，校園自律性以及教育性更強，所以校長、老師以及同學們，在這三個星期當中，都已經戴起口罩，而且把距離、防疫措施做更到位，防疫一定從教育最基本做起，保護孩童絕對是我們首要責任。

(中時 )