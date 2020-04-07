雖然武漢明天4月8日將解除封城，但據湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部通報，武漢市「無疫小區」累計達6988個，佔比98.4％。較3天前的上一次認定，「無疫小區」數量減少45個，佔比下降0.6％。70個小區因無症狀感染者等原因，被取消或暫停「無疫」命名，其中部分已認定的「無疫小區」被「摘牌」。

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部相關負責人5日稱，4月1日以來每日通報無症狀感染者數據。從4日開始，無症狀感染者納入「無疫」認定因素。無症狀感染者所在小區按規定取消或暫停認定，所屬社區、街道同步取消或暫停認定。目前，因無症狀感染者等原因，取消或暫停「無疫」命名的小區70個、社區87個、村(大隊)2個、街道(鄉鎮)11個。

根據武漢市政府此前規定，被認定為「無疫小區」的，小區內商業網點，可以每天9時至18時恢復對小區居民個人正常營業。小區內，每戶每天可派一人，憑社區（村）出具的一次性通行證明或審核通過的健康碼電子通行證，在所在「無疫社區」範圍內購物，每次外出小區時間控制在2小時以內，並遵守經營場所購物安全有關規定。

(中時 )