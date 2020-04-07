近年來投幣式「自助洗衣店」如雨後春筍般增加，但議員卻批桃園法規「跟不上時代」，全市22點至8點都不得使用，等同24小時營運者都違法，最高可罰3萬，要求師法其他五都只針對住宅區管制，環保局長呂理德坦言時空背景已不同，已修法將行為罰改為回歸噪音管制，預計4月15日公告，最快年中開始實施。

議員黃家齊指出，桃園市家庭結構以單身貴族、租屋客或小家庭居多，民眾常有衣服送洗或找24小時投幣式自助洗衣的需求，但他卻接獲多家洗衣店業者陳情，桃園市環保局限制洗衣店不得在晚上22點後使用動力機械設備從事洗染等商業行為，若被檢舉，可處3千至3萬元罰鍰，等同禁止業者夜間營運，24小時洗衣店名存實亡。

黃家齊說，環保署授權地方政府自行劃定各類噪音管制區，及公告禁止行為及其時間、地區、場所，台北、新北、台中、台南等直轄市只針對住宅區進行管制，相較之下桃園市嚴格許多，恐造成業者倒閉或出走外縣市，長期而言對經濟發展不利，更不利年輕人及小家庭，尤其輪班人口眾，民眾的就寢時間不一，半夜洗衣服其實已經是很多家庭的常態，近來更有洗衣店結合夜間健身房、按摩、無人書店、各類型自動販賣機等服務，讓民眾在等待洗衣的過程還能同步完成生活大小事，為市民請命。

呂理德坦言桃園是在2016年訂定，「過去夜生活不正常、現在很正常」，近來洗衣業者也已改用低震動、低噪音的靜音式洗衣機，法其他五都，已經專案修法，一、二類住宅等寧靜區仍維持22至8時禁止，三、四類住商或工業區則回歸噪音法，超標才開罰，維護民眾安寧跟產業需求平衡點。

(中時 )