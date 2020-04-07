針對政府捐贈外國1000萬片口罩，國民黨文傳會主委王育敏上午指出，若目前口罩產量可以滿足國內需求，行有餘力之下再援助其他國家，國民黨當然樂觀其成，但建議政府應先將口罩配給透明化，先跟國內民眾清楚交代，口罩是不是真的有滿足民眾需求。

王育敏表示，口罩外交應該要先確定幾件事情，第一、國內第一線防疫人員、民眾的口罩充足，再來進行外交；第二、政府到目前為止，所有口罩的使用，並沒有跟外界清楚交代，例如防疫的口罩數量是多少？第一線人數使用量是多少？現在供應給民眾認購的有多少？其中多少提撥為口罩外交之用？

她表示，目前為止在整個防疫工作，大家都做得非常辛苦，但政府在口罩分派上，若能用更公開透明方式去清楚交代產量、去處的過程，那對很多民代的質疑，就可以說得更清楚。

王育敏表示，國民黨目前為止的態度是，若口罩的使用上，都能滿足國內需求，在行有餘力下，做為地球村的一份子，是可以中華民國的名義去援助其他國家，他們當然樂觀其成；但坊間質疑的是，口罩數量、分配是不是真的有滿足民眾需求，這是政府可以跟外界做更多說明的地方。

(中時 )