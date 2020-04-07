新冠肺炎疫情延燒，台灣確診人數持續增加，雖然比起美國、日本、義大利等國，疫情相對穩定，但網友也提出疑問，若大家討論歐美或其他國家是某隱匿疫情，不如討論自己，覺得台灣有沒有隱匿？

PTT熱議「大家覺得台灣有沒有隱匿疫情？」網友eagleofsouth認為技術上的不予檢測不算隱匿，針對英美返台的人應全面檢測，陳時中說萬一檢測出來是(偽)陰性，會讓這些人以為沒病到處趴趴走，反而更危險，「怕全面檢測，數字會不好看就說嘛」，且正義魔人太多，擔心確診被肉搜所以能拖就拖，有發燒咳嗽症狀當一般感冒處理，

加上本土感染人數太低，eagleofsouth表示，「境外感染的平均一人傳染不到0.2人？這也太扯」，很多境外感染在確診前都不知道在外面趴趴走幾天了，一定有黑數，只是不知道多或少而已。

網友skaterboy13則持不同意見，英美回來的人不普篩但要居家檢疫14天，不能與家人共用衛浴、同桌吃飯，若出現在同一個空間，也要保持距離、戴口罩，如果有照規矩，確診還會傳染給家人？

從清明連假人潮來看，skaterboy13說，可以知道明明有本土案例，大家還是覺得沒事了，機場普篩後如果陰性，回家會乖乖檢疫14天？初篩陰性的人肯定到處趴趴走，疫情百分之百會失控。

（圖／摘自PTT）

網友wfelix說，大陸有隱匿疫情，其他國家大多有忽視或蓋牌的情形，那種陽性率20%以上的一定有更多黑數，台灣的話是沒有，因確診數、檢驗數得到的陽性率並不高，病毒在台灣人目前的習慣下，RO值（基本傳染數）算低的，從流感患者少掉快9成就知道，這病毒在目前台灣社並不好傳播。

不過，wfelix也認為，這只是目前的狀況，若回復成疫情爆發前的習慣，那案例暴增10倍以上都有可能，因為這病毒的RO值有可能比流感還高。

(中時電子報)