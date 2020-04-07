大陸加速5G基地台建置，帶旺大陸雲端及伺服器需求，銅箔基板廠—聯茂(6213)3月合併營收達24.16億元，月增51.85%，創下單月歷史新高，從目前訂單來看，聯茂預估，第2季業績會比第1季好，美系外資正面看待聯茂未來營運，將聯茂目標價從155元上調至176元。

聯茂近幾年積極投入開發高頻高速材料，隨著高頻高速材料日益完備，聯茂亦加速推動客戶端導入，全力提升公司產品市佔率，儘管新冠肺炎疫情未止，大陸因新冠肺炎疫情受控，各地加速復工拚經濟，帶動5G及雲端伺服器相關網通設備需求強勁，聯茂大陸無錫、東莞及江西三個廠區自2月復工後，復工率快速拉升，在客戶訂單湧入下，帶動公司3月業績大躍進，創下單月歷史新高。

聯茂3月合併營收達24.16億元，月增51.85%，年成長25.04%，累計第1季合併營收為56.17億元，年成長6.12%，在訂單湧入下，聯茂預估，第2季業績會比第1季好。

隨著大陸加快推動5G基礎建設帶動相關網通設備材料需求強勁，聯茂樂觀看待今年5G相關材料出貨。

美系外資發布最新報告指出，聯茂3月合併營收優於預期來自於2月下旬開始更多的5G基站加入，聯茂高端產品如：IT 988/IT 968看到大陸基站OEM在天線和核心網絡方面的更高採用率，隨著聯茂產能利用率恢復到90%以上，且大陸整體物流狀況恢復到正常水平，我們相信公司產量能夠滿足第2季成長需求，由於基站持續成長及伺服器需求增溫，聯茂第2季營收將季增16%；由於5G基礎建設相關營收增加，且5G及雲端材料升級帶動低耗損材料營收成長，且產品組合將推升聯茂的毛利率，正面看待聯茂未來營運，目標價從155元上調至176元。

(時報資訊)