總統蔡英文6日上午到桃園機場巡視國境各項防疫、檢疫作為，同時慰勉衛福部、內政部、財政部、交通部、農委會等第一線執勤人員辛勞，前後停留約1個小時。

蔡英文總統6日上午10時抵達桃園機場第2航廈，由內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、財政部長蘇建榮、桃園市長鄭文燦、中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥、農委會副主委黃金城、衛福部疾管署署長周志浩、桃園機場公司董事長林國顯等人陪同，到桃機各單位視察國境防疫作為。

蔡英文總統先在桃機1019簡報室內頒獎，表揚機場防疫、檢疫相關單位，由桃園機場公司總經理林祥生、衛福部疾管署署長周志浩、內政部移民署署長邱豐光、內政部警政署航空警察局局長黃嘉祿、農委會動植物防疫檢疫局新竹分局分局長柯榮輝、財政部關務署署長謝鈴媛、桃園機場排班計程車自律委員會主任委員黃良易、租賃車防疫車隊慶賓租賃車公司副總經理胡慶隆、防疫巴士車隊國光客運公司副董事長王應傑、防疫巴士車隊龍泰遊覽車公司董事長張永紹等人代表受獎。

隨後在會議室內聽取各單位防疫作為簡報後，進入第2航廈管制區內，先後到入境長廊發燒篩檢站、檢疫官審核入境旅客書面資料臨時櫃台、移民署證照查驗櫃台、海關檢查台等地巡視，稍後又到入境大廳防疫巴士、防疫租賃車、防疫計程車上車處等地，實地了解入境旅客防疫、檢疫動線，直至11時結束巡視慰問行程後離開。

(中時 )