公正國小志工團隊縫製的口罩套，能延長口罩的壽命。（李忠一攝）

新冠肺炎疫情讓口罩成為日常生活的必需品，但能購買的口罩數量有限，為了延長口罩的使用壽命，宜蘭縣羅東鎮公正國小志工團隊，今天（7日）帶著自家的縫紉機等設備到校，為老師與志工們縫製300個口罩套，盼能協助校園一起做好防疫工作。

公正國小家長會長林宜靜說，一起做口罩套的都是學校志工，有了縫製口罩套的構想時，發現有不少志工都會裁縫，因此號召在今天到學校來，大家帶來自家的縫紉機、熨斗、裁剪刀等設備，在依裁剪、熨燙、車縫等作業分工。

作業分工加快製作口罩套的速度，而且每個口罩套都有摺痕，讓口罩變得立體、能覆蓋口鼻，志工林岳秀說，2周能購買9片口罩，其實還不夠用，中央流行疫情指揮中心建議用電鍋蒸，也只是應急，如用口罩套還可以再延長口罩1、2次的壽命。

公正國小校長簡信斌說，防疫期間縣府與教育處都很積極在應對，過程如何讓危機變成轉機是很重要的一件事，透過自製口罩套讓家長、志工、學校變得更密切，也感謝志工們的協助，讓老師們可以無後顧之憂實現教學理想。

(中時 )