處理器大廠美商超微（AMD）宣布IBM Cloud最新裸機伺服器（Bare Metal Servers）將採用AMD第2代EPYC處理器，以強化其全球基礎架構。隨著AMD EPYC 7642處理器加入其雲端陣營，IBM的裸機方案能夠擁有更高的運算效能。這些新款裸機伺服器目前已上市，為IBM Cloud首款搭載AMD第2代EPYC的產品，專注於各種現代工作負載所需的運算能力與效能，其中包括資料分析、電子設計自動化、人工智慧，以及虛擬化與容器化（containerized）工作負載。

AMD全球資深副總裁暨資料中心與嵌入式解決方案事業群總經理Forrest Norrod表示，AMD第2代EPYC處理器提供至關重要的效能，滿足雲端服務供應商對關鍵工作負載的需求，其中包括核心數量、擴充性以及吞吐量。我們很高興將AMD第2代EPYC處理器的優勢延伸到IBM Cloud的全新裸機方案，協助客戶解決現今各種涉及密集運算的工作負載。

IBM雲端基礎架構服務部門總經理Satinder Sethi表示，我們非常高興推出採用AMD第2代EPYC處理器的全新IBM Cloud方案。藉由這些全新處理器，我們可以提供IBM Cloud客戶更多元的選擇與靈活性，挑選最適合的平台，以滿足當前要求最嚴苛的工作負載需求。我們期盼未來能持續為我們的客戶提供創新成果與價值。

搭載AMD EPYC 7642的IBM Cloud雙插槽裸機伺服器方案具有下列特色，包括每伺服器平台擁有96個CPU核心，基礎時脈頻率為2.3GHz，最大頻率可提升至3.3GHz，每插槽配置8條記憶體通道，提供卓越的記憶體頻寬，可支援高達4TB的記憶體組態，提供多達24個本地儲存硬碟，作業系統可選用RHEL、CentOS、Ubuntu以及MS Server，每月按使用量計費，可透過全球IBM Cloud Catalogue、API或CLI等通路訂購。

新款裸機伺服器已配置於北美、歐洲和亞太地區的各大IBM資料中心。採用AMD EPYC 7642的伺服器可以透過IBM Cloud全球型錄平台、API或CLI訂購，並以按使用量的月費模式使用。請參閱IBM Cloud來開始構建採用AMD第2代EPYC處理器的裸機伺服器。

(工商 )