夏普提告OPPO手機侵權LTE相關技術 12:592020/04/07 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 夏普公司證實4月1日已在台灣智慧財產法院，對OPPO手機進口商提起專利侵權訴訟。夏普表示，該進口商於台灣銷售之OPPO智慧手機，侵犯其一件台灣專利，而該專利與LTE無線通訊技術相關。 目前，夏普於全球50多國（或地區）取得六千多件無線通訊技術標準專利。 夏普指出，夏普完善的專利組合為其拓展全球業務及專利授權業務之主要資源，夏普為捍衛其品牌價值及品牌權益，並保障其智慧財產權免遭他人不法侵害，今後對於侵犯夏普的智慧財產權的行為，將繼續採取嚴格的處理措施。 (工商 ) #全球 #專利 #夏普 #OPPO #進口商 也許您會感興趣 推薦閱讀 35％機率 全球經濟U型復甦 04:092020/04/04 財經要聞 自製抗疫嬰兒艙 上海奶爸申請專利 04:102020/04/05 兩岸要聞 專家傳真－台灣應正視 無形經濟的崛起 04:102020/04/06 產業特刊 MEC＋資安 5G應用秘密武器 04:102020/04/06 產業．科技 股匯雙漲 台幣終結連三貶 04:102020/04/07 財經要聞 新鎖國時代來臨？ 許勝雄：台灣氣要夠長 就有機會 04:102020/04/07 財經要聞 華為斥資6,600萬人民幣 入股中電儀器 04:102020/04/07 全球財經 Bd冰點劃時代AI變頻獨家專利技術 04:102020/04/07 產業特刊 新世界浮現！ 04:102020/04/07 時論廣場 《科技》夏普專利戰續燒 在台控OPPO侵權 12:332020/04/07 財經 財經熱門新聞 就要N95口罩 3M力抗川普 輸了 - 財經 12年一遇大股災！3步驟低檔存好股 - 財經 台股噴千點沒賺到！專家1招教散戶挖寶 - 財經 嚇！華南永昌證狂虧34億 驚爆這兩件事 - 財經 獨》行動管制後怎麼辦？美式餐飲龍頭開始「預演」 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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