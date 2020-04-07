夏普公司證實4月1日已在台灣智慧財產法院，對OPPO手機進口商提起專利侵權訴訟。夏普表示，該進口商於台灣銷售之OPPO智慧手機，侵犯其一件台灣專利，而該專利與LTE無線通訊技術相關。

目前，夏普於全球50多國（或地區）取得六千多件無線通訊技術標準專利。

夏普指出，夏普完善的專利組合為其拓展全球業務及專利授權業務之主要資源，夏普為捍衛其品牌價值及品牌權益，並保障其智慧財產權免遭他人不法侵害，今後對於侵犯夏普的智慧財產權的行為，將繼續採取嚴格的處理措施。

(工商 )