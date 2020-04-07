北與哥倫比亞相鄰，南接祕魯的南美洲國家厄瓜多，面對新冠肺炎疫情呈現失控狀態，當地面臨實施宵禁與殯儀館作業時間相衝突，結果厄瓜多一邊面臨死亡者數量攀升，一邊「收屍」進度延宕，屍體多到散躺在路邊來不及收。當地政府只能緊急發放數千個「紙箱棺」湊合著用，看著親人連生命走向終點，都只能草草放進紙箱，靜靜看著這一切，已經哭不出淚。

厄瓜多的新冠肺炎疫情嚴重，在厄瓜多爾瓜亞基爾的特奧多羅·馬爾多納多醫院外，一個裝有屍體的硬紙板棺材，就這樣被放在汽車的行李架上，準備被載去埋葬。（圖／美聯社）

綜合外國媒體報導，厄瓜多的最大城市瓜亞基爾（Guayaquil）目前是當地疫情嚴重的「災區」之一，因為厄瓜多確診數已逼近3500例，將近200人已死亡，全國實施宵禁，殯葬業者工時遭到嚴重壓縮，每天收屍收不完，連安置遺體的地方都快找不到了。

據了解，瓜亞基爾市政府光4日單日，就分發出2000多個「硬紙板棺材」，希望可以加速解決急速攀升的死亡人數，當地醫療專家表示，厄瓜多的醫療體系，早就在一周前潰堤，接下來疫情還會更嚴重，期盼政府趕快想想對策。

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(中時電子報)