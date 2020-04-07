針對國人目前仍是每兩週可領9片口罩，但台灣卻能豪氣慨捐千萬片口罩給國際協助防疫，引發輿論質疑，是否口罩遭「暗槓」？行政院長蘇貞昌今在立院回應，媽媽從小就告訴我們，自己吃剩的給人家，省吃儉用幫忙鄰居，才是高貴情操。他說，台灣也是省吃儉用，不敢揮霍浪費，才能發揮愛心給世界有需要的人，才會讓全世界各國領袖稱讚肯定。

蘇揆表示，台灣從一開始禁止口罩出口，又努力增產口罩、省吃儉用，這種愛心與高貴情操獲得全世界很大肯定。蘇貞昌呼籲國人要珍惜身上有全世界最穩定、最便宜的口罩，也要相信政府，絕對不會暗槓濫用。

蘇貞昌說，台灣從一開始禁止口罩出口，一開始努力增產口罩，一方面是自己努力，另一方面也是省吃儉用，所以從7天2片、3片、4片到現在14天9片，都不敢揮霍浪費，一步一步給國人方便。

蘇貞昌指出，台灣這種幫助國際的愛心與高貴情操，獲得全世界很大肯定，台灣防疫政策也獲得全世界各國領袖稱讚肯定，世界媒體也大幅報導，甚至像比爾蓋茲、金像獎女星都一再肯定台灣這個國家。他希望國人要好好珍惜與運用口罩，政府針對口罩政策也絕對嚴謹，沒有「暗槓」的問題，請大家信政府，政府也絕對不會暗槓、濫用，請大家放心。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)