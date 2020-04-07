新冠肺炎疫情持續延燒，許多產業受到嚴重衝擊，民眾黨今(7)日針對「紓困2.0」舉辦記者會，呼籲政府考量產業結構、讓補助回到勞工身上。民眾黨立委邱臣遠表示，從目前紓困貸款的數據來看，核貸率偏低，其中振興資金貸款僅13.5%，營運資金貸款也只有18.9%，很容易造成企業主「看的到、吃不到」的窘境，無法有效紓困。

行政院2日召開臨時院會，拍板通過「紓困2.0」方案，總計規模達1兆500億元，雖然乍看之下金額充足，但邱臣遠指出，因為台灣屬於外貿導向的國家，國外的上下游狀況不佳時，台灣也只能讓產業苦撐待變，因此民眾黨也認為，適度引導國內內需型產業，並建立內需循環性產業生態才是當務之急；同時政府的紓困不只要涵蓋146萬家中小企業，更應該延伸到45萬家新創微小型企業，讓自僱者、一人工作室等也都能得到保護。

記者會中也請到企業主現身說法，銀翼餐廳的總經理藍隆盛表示，從二月開始，餐廳的營運就一路下滑，營收從原本的220萬到三月底只剩150萬，扣除成本，完全無法負擔員工薪資，雖然知道政府有許多紓困方案，「但不知道要如何申請與從何詢問」，看著許多同業一間間餐廳收起來，「目前我的員工還是正常上班，但不知道疫情會持續多久？政府的紓困何時要落實？」邱臣遠也補充，許多中小企業可能沒有借貸經驗，就算求助銀行，可能也無法得到應有的協助，他也認為，「紓困就是要快，才能讓企業有感」。

立委蔡壁如指出，之前的紓困1.0方案主要針對觀光旅遊業，現在2.0上路，也希望能擴大保護傘至微小型企業，希望政府「不要只救GDP」，還是要將焦點放在民眾本身與失業率。

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(中時電子報)