獅頭山風景區六寮古道的螢火蟲。（羅浚濱攝）

峨眉湖十二寮的桐花螢火蟲。（羅浚濱攝）

4月中旬起，是獅頭山風景區賞油桐花及賞螢的時節，交通部觀光局參山國家風景區管理處從4月18日至5月9日，每週六在獅山六寮古道、峨眉湖十二寮休閒農業區、南庄福南步道、南天古道等地區舉辦賞螢小旅行活動。

參山處表示，新竹峨眉、北埔與苗栗南庄，有10條以上的生態步道，是假日戶外踏青的好去處，希望民眾配合戴口罩等防疫措施，活動報到處備有乾洗手液、消毒用酒精，並有專人測量體溫，額溫超過37.5就不能參加。

參山處從4月18日起舉辦「就愛賞螢」、「螢光攝影」、「觀螢藝術」、「小小導覽員」等8梯次不同主題的戶外螢火蟲生態導覽解說團，由在地專業導覽人員帶領民眾白天賞桐花，夜探螢光秘境，體驗獅頭山生態之美。

其中， 「螢光攝影團」由專業生態導覽與攝影老師帶領攝影愛好者，學習如何在低亮度的環境清晰拍下螢火蟲的倩影，同時將對生態影響減至最低。

活動於4月8日上午10時起開放報名，報名即可獲得限量好禮，報名費每人只要100元，主題團總共僅限200人參加。

活動現場還可獲贈國寶級工藝師「章潘三妹老師」以賽夏族傳統工法手工編織的「賞螢小竹燈」，低光害設計可做為賞螢者的照路燈，另外還有活動夜光貼紙、傳統客家菜包、防蚊扣等多項好禮。

參山處強調，參加夜間活動請注意安全，並遵守「不喧嘩」、「不捕捉螢火蟲」、「不使用手電筒」三不原則，一起守護螢火蟲的生態環境！活動詳情可上參山國家風景區管理處官方網站Fb粉絲專頁查詢。

(中時 )