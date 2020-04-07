根據大陸國家民航局通知，自明天（8日）零時起，恢復武漢天河國際機場國內客運航班。該機場今天（7日）發佈了恢復國內客運航班乘機指南。在值機櫃台，旅客應主動出示「綠碼」、有效乘機證件，並按照航空公司或目的地城市的防疫要求，填寫相關表格或出具相關證明文件，工作人員核驗無誤後為乘客辦理乘機手續。

通知提醒，從武漢前往大陸其他城市，除湖北健康碼外，旅客還需要瞭解目的地城市的相關政策，否則可能影響出行。建議旅客在購票前先諮詢航空公司，提前瞭解並遵守目的地城市疫情防控相關規定。

通知提醒，旅客在進入航站樓前，先掃描「武漢戰疫」二維碼，憑「綠碼」通行；沒有申領湖北健康碼的老人和未成年人，憑社區（村）開具的健康監測證明通行。在航站樓入口，旅客需接受「非接觸式」體溫檢測，如您的體溫超過37.3℃，將按照省市防疫部門相關規定處理。

此外，疫情期間，武漢天河機場自助值機設備和網上值機將臨時關閉，旅客必須前往人工值機櫃台辦理乘機手續。在值機櫃台，旅客應主動出示「綠碼」、有效乘機證件，並按照航空公司或目的地城市的防疫要求，填寫相關表格或出具相關證明文件，工作人員核驗無誤後為旅客辦理乘機手續。

通過安檢時驗證時，旅客應主動取下口罩，向安檢員出示有效乘機證件、登機憑證和「綠碼」，配合安檢人員核驗身份，短暫摘下口罩不會被感染。

按照民航局相關規定，多數免洗洗手液含有高濃度酒精，酒精的體積百分比含量＞70％，不能托運，也不能手提或隨身攜帶；酒精的體積百分比含量≤70％的消毒劑不能手提或隨身攜帶登機，但可以托運，托運時應放置在零售包裝內，每瓶不超過500mL。建議隨身攜帶含有酒精的小型免洗洗手液、消毒濕巾或棉片，以便清潔雙手和可能觸碰到的地方。

此外，如果旅客從大陸其他城市飛抵武漢，應在行李提取區掃描「武漢戰疫」二維碼，憑「綠碼」或其他省市健康碼出站。如果旅客在14天內有境外旅居史，還需要掃描「戰疫幫」二維碼，並在申報點主動向工作人員申報。

(中時 )