「幸福蕉點」老闆許靖騰考量疫情日益嚴重，政府呼籲民眾減少不必要出門，決定自4月13日到5月4日暫停營業。（馮惠宜攝）

台中又一家名店要放長假了！位於中區光復路、近自由路口以香蕉雞蛋糕聞名的「幸福蕉點」訂單滿到6月，老闆許靖騰考量疫情日益嚴重，政府呼籲民眾減少不必要出門，決定自4月13日到5月4日暫停營業，趁機犒賞店裏唯一的員工：老闆娘休息也帶她散散心。

幸福蕉點成立6年，主打以台灣香蕉製作的香蕉雞蛋糕，由於嚴選埔里山蕉、土雞蛋及日本粉等食材製作，加上純手工製作，包裝精美一盒12入只要120元，被譽為是「雞蛋糕界的LV」，開幕以來每日產能120盒，天天完售，不先預訂還買不到，也成為復興中區亮點商家。

唯近日因疫情嚴峻，許靖騰坦言，台灣確診病例數破百例時，就想先暫停營業一個月，但因為接了朋友彌月禮的訂單，因而延宕，近日看到國內確診病例數不斷增加，清明連假很多人回國掃墓或出外旅遊，為保護自己和客人，他退掉三周的訂單，決定自4月13日到5月4日暫停營業；而由於店裏只有他和老闆娘兩名員工，也沒有放無薪假的問題，老闆夫妻計畫休息三周環島散心去。

(中時 )