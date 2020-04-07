雲林縣土庫鎮代表洪小龍（左二）向縣長張麗善（左三）等人出示舊虎尾溪大排淹水照片。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善（中）請虎尾鎮長丁學忠（右）等協助向地主溝通說遊，讓舊虎尾溪大排整治所需的用地可以利徵收。（許素惠攝）

舊虎尾溪大排兩岸護岸高度不一，斷面不足，亟需改善。（許素惠攝）

雲林縣府將爭取中央補助整治舊虎尾溪大排，上面的6座橋梁也要一起改善。（許素惠攝）

雲林縣虎尾鎮及土庫鎮交界的舊虎尾溪大排虎尾三合里段逢雨必淹，縣長張麗善上午和地方居民會勘，希望地方協助說服相關地主，縣府將完成規畫，極力向中央爭取2億多的經費，讓居民不再飽受淹水之苦。

虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮代會主席林嘉弘、雲林縣議員王鈺齊、黃美瑤、陳俊龍和居民等都一起關心。

縣水利處長許宏博簡報，縣府擬定「舊虎尾溪系統排水治理計畫」，其中舊虎尾溪29K＋414~30K＋828渠段排水斷面不足，兩岸既有護岸須拓寬6至8公尺，護岸高度4公尺，沿線共有6座橋梁的跨距及梁底不足，也須一起改建，而堤後排水溝增設部分，考量未來維護管理需要設水防道路。

許宏博說，縣府已委由專業工程顧問公司針對舊虎尾溪排水系統進行調查，初估所需工程經費約1.6億，用地徵收費用約6000萬元，總工程經費約2.2億元，因經費龐大，將提報中央單位爭取經費辦理改善。

張麗善強調，縣府會努力爭取經費，但是整治所需的私有土地徵收問題，希望地方極力協助溝通遊說地主，否則龐大經費爭取下來，地主不同意被徵用，改善工程還是無法進行，屆時經費一樣會被收回。

(中時 )