海軍有史以來第一位女性反潛直升機飛官正式出爐。陸軍航特部飛行訓練指揮部於4月1日舉行「飛行軍官班航訓68、69期結訓典禮」時，出現一位雪白海軍軍服的女中尉，在所有結訓的男軍官中顯得相當亮眼，軍方表示，該位女軍官是海軍派來陸軍航特飛行指揮部受訓的飛行軍官班學員許秀青中尉，完訓後將成為海軍第一位女性反潛直升機飛官。

據了解，許秀青為海軍官校103年班電機工程系畢業，原本在艦上服役，曾擔任中平艦電戰官、艦指部計畫官、錦江軍艦通信官等職務，因從小就對飛行相當嚮往，因此決定報考飛行軍官班加入飛行行列，通過層層考驗後終於順利完訓。

目前我國海軍包括紀德級、諾克斯級、康定級與成功級艦均可起降S-70C反潛直升機，對於水下作戰提供相當大戰力，未來許秀青中尉將會透過進階與換裝訓練，進一步成為反潛直升機飛官，也是海軍反潛直升機隊有史以來第一位女性飛行豪傑。

(中時電子報)