新冠肺炎剛爆發時口罩需求量大增，台北市退警協會理事長陳合良與林姓男子，今年1月31日在臉書、Line群組貼文「衛福部和通路商一起發國難財」，民進黨發言人顏若芳因而控告2人侮辱公署、誹謗罪，士林地檢署偵結，認確有媒體報導1片口罩賣6元，屬可受公評之事，2人主觀上有相當理由確信為真實，予以不起訴。

林男今年1月31日晚間8點多，在臉書個人首頁貼文「原來衛福部買口罩1.5元，賣給通路商3元，通路商先賣8元，再減成6元，衛福部和通路商一起發國難財，官員應撤職查辦。」等言論。

陳合良隔天中午12點多，在Line群組「孫文南院」群組內貼文「民進黨中飽私囊賺到災難錢？屆時又可稱為建國基金籌募款，無奈吧？」

民進黨發言人顏若芳2月4日代表民進黨前往刑事局控告林侮辱公署、陳誹謗、侮辱公署，並稱2人言論全數杜撰編想，盼民眾在齊心防疫緊急時刻，不要製造猜忌與對立。

林、陳2人經傳喚到案，提出媒體、國民黨籍議員的報導，都有提及經濟部表示，自2月1日開始，售價會調降為每片6元。

處分書指，林、陳2人並非抽象的謾罵、嘲弄，而是近日與新冠疫情爆發後，主管機關對於口罩徵用、價格有關，與侮辱公署構成要件有別。

另外，陳涉及誹謗罪部分，根據媒體報導陳予以合理評論，縱使不了解，口罩因為疫情爆發後，價格自然會上升，而認為主管機關或是執政黨有發國難財之嫌，也是與公共利益有關，罪嫌不足予以不起訴。

(中時 )