隨著時代進步，消費者能夠真實發聲的管道也越來越多。繼先前疑回應使用者請願，將開放 Galaxy S20 系列在 2K 解析度下也能使用 120Hz 螢幕更新率的設定後。又有使用者向三星發起請願，連署表示期待三星可以不要持續在旗艦手機中採用雙處理器的政策。對此，三星已提出正式回應。然而，消費者能否信服，則是另外一回事。

高通 Snapdragon 865 處理器以及三星 Exynos 990 處理器。(摘自高通／三星官網)

《SamMobile》報導，針對使用者在 Change.org 網站發起連署，指出三星在美國市場以外，大多採用自家 Exynos 處理器，而非高通 Snapdragon 處理器的做法，且兩者效能上有明顯差異的連署案，三星已提出正式回應。三星方面指出，Galaxy S20 系列搭載高通 Snpadragon 865 處理器或是 Exynos 990 處理器。無論是哪一種款式都經過嚴格的測試，能保證在產品生命週期期間擁有一樣的效能表現。

回顧先前報導，使用者對三星發出的請願是指出，三星除了在特定市場(美國、中國、香港、台灣等）推出採用高通 Snapdragon 處理器的三星旗艦手機，在其他市場大多都會銷售搭載自行研發 Exynos 990 的款式。並且使用自家的影像感測器，而非採用 Sony 的影像感測器。根據請願發起人的使用經驗以及多方評測結果，都顯示三星自家的處理器以及影像感測器的表現都不如美國版本三星旗艦手機所採用的元件，包含手機效能較低、電池續航力較差，還有過熱等問題。這項請願已發起約三周，目前累積的全球連署人數超過 35000 人，連署人數是提議三星可以修改 Galaxy S20 系列螢幕更新率設定方案的 9 倍以上。

針對三星的官方回應高通Snapdragon 865 處理器與Exynos 990處理器的效能一樣，外媒的評論值得一看。《SamMobile》認為三星的說法根本不具說服力；而《Android Headline》則是指出，三星回應的說法是一回事，但跑分結果給出的證據是完全相反。《PhoneArena》則是認為，這項回應代表三星確實看見了網友的請願，但這不保證三星會在接下來的旗艦手機參考這些意見。

(中時電子報)