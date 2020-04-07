嘉義城隍廟有感註生娘娘慈悲護「兒」神恩，特製1000分兒童口罩套，選在11日本周六限量發送。（呂妍庭攝）

嘉義城隍廟送的Q版口罩套，有經過神明加持。（呂妍庭攝）

嘉義城隍廟的註生娘娘神尊抱著孩子，象徵護佑孩童。（呂妍庭攝）

新冠肺炎疫情險峻，國定古蹟嘉義城隍廟有感註生娘娘慈悲護「兒」神恩，特製1000分兒童口罩套，選在11日本周六限量發送，家中有12歲以下孩童的民眾，可持孩童健保卡到城隍廟領取，廟方強調，送口罩套代表註生娘娘對孩子的一分疼惜，也為護童防疫助一臂之力。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，廟裡供奉的註生娘娘主司授子、安產、護兒，已有300年歷史，幾年前廟方推出「增產報國好孕到」助孕小金鏟，吸引上萬名全國各地信眾前來求金鏟助孕成功，事後又紛紛帶著麻油雞、油飯及紅蛋回廟還願，甚至作大戲答謝註生娘娘。

今年碰到肺炎疫情，大家人心惶惶，賴永川說，現代人生的少，每個孩子都是父母心頭肉，註生娘娘既然是護兒主要神祗之一，一定不忍幼兒遭受疫病侵襲，適逢農曆3月20日是註生娘娘聖誕千秋，廟方決定發揚註生娘娘慈悲護兒的精神，特製1000分兒童口罩套，贈送給有孩童的家庭，讓孩子不用天天換口罩，解決口罩不夠用的燃眉之需。

廟方今天現場致贈印有Q版註生娘娘兒童口罩套給小朋友，遊LOVE園親子館幾位媽媽帶著孩子到廟裡向註生娘娘祝壽祈福，喜獲印有Q版註生娘娘的口罩套開心不已，期盼在註生娘娘加持下，有「戴」有保庇。而廟方另準備1000分註生娘娘加持過的口罩套，要在4月11日上午9點開始發送，12歲以下兒童健保卡一卡領一個，送完為止。

(中時 )