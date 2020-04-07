大陸清明小長假期間（4月4日至6日），全國鐵路啟用週末運行圖，日均加開旅客列車260餘列，累計發送旅客1136萬人次。4月6日，全國鐵路發送旅客412.5萬人次，創2020年春節後單日旅客發送量新高。

4月7日，中國旅遊研究院發布《2020年清明節假日旅遊市場研究報告》，經綜合測算，2020年清明假日期間大陸國內旅遊接待總人數4325.4萬人次，同比減少61.4％；實現旅遊收入82.6億人民幣，同比減少80.7％。國內遊客滿意度指數為88.8，達到歷史高位水平。

據鐵路部門介紹，清明小長假期間，鐵路部門統籌疫情防控和確保鐵路運輸安全暢通工作，做好假日運輸和服務安排，滿足短途和城際旅遊出行需求，助力加快恢復經濟社會秩序。中國鐵路瀋陽局集團公司「東北最美高鐵」吉圖琿高鐵加開長春、吉林等方向的動車組列車10列；鄭州局集團公司主動掌握客流情況，提前消毒通風，增設售取票視窗和出站「綠色通道」，避免旅客聚集。

上海局集團公司嚴格落實車站和車上測溫、疏導旅客避免聚集、加大站車清潔力度等措施；南昌局集團公司對管內前往上海、廣州、深圳等熱門方向的29列動車組列車重聯運行，大幅提升運輸能力；廣州局集團公司增開多趟湛江、潮汕、湖南往廣深方向的列車，滿足京廣、滬昆、南廣、貴廣、廈深等線路增長的出行需求。

(中時 )