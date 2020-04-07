今年以來受到新冠肺炎疫情影響，市場流動性持續寬鬆，貨幣基金收益率不斷下探。根據新浪財經報導，截止4月6日，天弘餘額寶貨幣基金的7日年化收益率降至1.978％，跌破2％關口，這也是餘額寶自2013年05月29日成立以來首次的低點。

(旺報 )