成立以來首次 餘額寶收益慘跌破2％ 13:052020/04/07 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 餘額寶的7日年化收益率跌破2％。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年以來受到新冠肺炎疫情影響，市場流動性持續寬鬆，貨幣基金收益率不斷下探。根據新浪財經報導，截止4月6日，天弘餘額寶貨幣基金的7日年化收益率降至1.978％，跌破2％關口，這也是餘額寶自2013年05月29日成立以來首次的低點。 (旺報 ) #基金 #收益率 #貨幣 #流動性 #報導 也許您會感興趣 推薦閱讀 獲利壓力大 中租集團評等展望轉負向 15:192020/04/03 財經 陸央行保證：絕不出現「錢荒」或讓錢「變毛」 17:492020/04/03 兩岸 市場流動性風險降低 投資等級公司債、金融債浮現投資機會 17:502020/04/03 財經 許家豪專欄－市場何時止血？關注三大指標 04:092020/04/04 財經要聞 喚醒手中人幣 網購陸理財品 04:102020/04/06 焦點新聞 餘額寶收益幾破2％ 敗給通膨 04:102020/04/06 焦點新聞 收益率近4％ 陸銀理財產品夯 04:102020/04/06 焦點新聞 下半年利多浮現 分批布局台股基金 04:102020/04/06 投資理財 壽險業 今年力拚三不多 04:102020/04/07 財經要聞 《基金》「母子基金」帳戶操作 投資機會一手掌握 10:002020/04/07 財經 兩岸熱門新聞 經濟學者：多數據顯示 全球經濟蕭條已成現實 - 兩岸 - 旺報 習明確統一概念 台灣不留後人處理 - 焦點新聞 - 旺報 武漢天河機場恢復國內航運：憑「綠碼」通行 - 兩岸 廣州出現非洲輸入病例 黑人聚居區已停業封路 - 兩岸 若印度不解除羥氯喹出口管控 川普暗示將報復 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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