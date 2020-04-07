民進黨立委發起「我夠用、支援你」行動，呼籲政府啟動「民間支援國際防疫計畫」，讓民眾將個人餘裕口罩配額捐贈給外國。國民黨革實院副院長游淑慧表示，她同意「我足夠、支援你」，但前提是「真的足夠」；她強調，現在口罩已經是生活必需品，沒有口罩就不能搭捷運、上班、上學，政府應改「購買」為「配給」，由政府分配口罩給民眾。

游淑慧說，她長期算口罩的數量，同意「我足夠、支援你」，但前提是「真的足夠」。現在口罩的分配並不透明，我們並不知道有多少是公民用、可以滿足多少人；若以算術來看，目前日產量1300萬片為例，即便保持其中8成開放給民眾購買，一周約釋出7000萬片，因此每人每周可購買9片，大概只有33％的民眾可買到，一天不到200萬人買得到，並非人人都有，以致現今仍需要排隊。

她表示，口罩的存量、產量跟分配要透明化，才能讓民眾理解我們是不是真的足夠了，若國內口罩足夠，民眾就會支持「支援你」，這不是口號問題，而是理性的政策討論，希望民進黨把口罩分配的數學公式交代出來，蔡總統在臉書公布一個簡單的數學公式，只說9片大於 6片，「小英數學教室未免把大家看得太簡單了」，應該有更明確的分配公式出來，告訴大家到底有多少民用。

游淑慧也說，如果日產量已達1300萬片，她認為要改「購買」為「配給」，因為現在口罩已經是生活的必需品，沒有口罩，生活將寸步難行，政府規定沒有口罩不能搭捷運、上班、上學，什麼都不能做，在這種情況下，台灣有沒有保證所有民眾都能取得口罩？

游淑慧主張，以現在口罩產量來說，若每周都有9000萬片，扣掉醫用和防疫公用，每一個人至少每周都能配給3片，不過是6900萬片；當口罩變成生活必需品、移動必需品，政府應該改購買為配給，這樣的話，相較目前不到四成的人可以排隊買到9片口罩，說不定能滿足更多人，因為家人彼此還可調配餘裕量。

(中時 )