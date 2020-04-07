新冠肺炎疫情衝擊台灣，新北市金山財神廟慈善會今（7）日於萬里國小辦理防疫物資捐贈會。（萬里國小提供）

新冠肺炎疫情衝擊台灣，新北市金山財神廟慈善會今（7）日於萬里國小辦理防疫物資捐贈會。（萬里國小提供）

新冠肺炎疫情衝擊台灣，新北市金山財神廟慈善會今（7）日於萬里國小辦理防疫物資捐贈會。（萬里國小提供）

新冠肺炎疫情衝擊台灣，新北市金山財神廟慈善會今（7）日於萬里國小辦理防疫物資捐贈會。（萬里國小提供）

新冠肺炎疫情衝擊台灣，新北市金山財神廟慈善會今（7）日於萬里國小辦理防疫物資捐贈會，捐贈萬金石地區19個學校，75％酒精4公升裝12桶、500毫升裝240瓶，共計168公升、額溫槍16支，有了這批防疫物資，萬里國小校護楊翠芳說：「我們有信心戰勝這波疫情」，為師生的健康把關。

配合政府宣導防疫期間避免室內群聚活動政令，捐贈活動由金山高中、萬里國中、萬里國小、金美國小、老梅國小、萬里幼兒園等6校，代表萬金石各級學校出席參加，過程由金山財神廟慈善會捐贈防疫酒精，受贈學校代表也回贈感謝狀，感謝在防疫的這段期間，透過這批防疫物資，能給學生們一個健康安心的學習環境，維護全校師生的健康。

金山財神廟慈善會理事長黎清美表示，學校為防疫第一線，對防疫物資需求量最大、但目前市面上防疫物資相對極度缺乏，金山財神廟慈善會特別發起這次萬金石地區19校防疫物資捐贈活動，為疫情盡一份心力，期許各界響應支持，相互協助，祈求疫情儘快趨緩，世界重享健康與平安。

萬里區長黏雪琴也表示，面對嚴峻的疫情，必須超前部署，處處小心，感謝金山財神廟慈善會的捐贈，讓第一線學校同仁與學生可以得到更好的保障。

「我們有信心戰勝這波疫情」萬里國小校護楊翠芳說，這次的防疫物資捐贈是一股及時雨，防疫期間酒精的用量真的很大，除了消毒，勤洗手是最好的防疫方式，我們在開學前已經蒐集洗手教學影片，將流程簡化後，指導老師如何正確教學，讓孩子學會正確洗手。再次感謝民間單位的物資捐贈，無論疫情如何演變，大家用心、用愛凝聚成一股正向的力量，真心祝福疫情早日結束。

(中時 )