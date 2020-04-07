新竹市政府繼日前減免公有零售市場攤商租金五成後，再推減租政策，包含農產運銷公司的果菜市場與漁港直銷中心所有攤商，4、5月將減租三成，以降低新肺疫情對攤商的衝擊，預估約有700多攤商受惠。

新竹市產業發展處處長張力可表示，新肺疫情已造成外出消費民眾驟減，對傳統市場及餐飲業都造成衝擊，果菜市場及漁產品直銷中攤商生意約下滑三成，與新竹農產運銷公司與新竹區水漁會協商減租。

新竹市政府日前宣布「紓困、振興」3+5方案， 以減租稅、穩投資、興商機三大方向，實施旅宿業房屋稅調降、旅館水電瓦斯基本費補助、公有零售市場租金減免、建築執照延長期限與加碼消費園遊卷等措施，盼協助做生意的市民共度難關。

新竹市除了日前針對公有市場減租五成，嘉惠近千名攤商外，此次的果菜市場及漁港直銷中心所有攤商也獲減租三成，果菜公司獲紓困的蔬果承銷人達631攤，每攤每月可減少2,880元至3,600餘元不等的租金。新竹漁港獲減租的攤商為114攤，按攤位面積大小計算，每攤每月將減少3,600元至2.88萬元不等租金。

(工商 )