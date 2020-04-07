鴻海（2317）6日晚間揭露3月營收，繳出月增近6成成績，再加上首季營收季減率也貼近市場預期的45％，在利空出盡下，鴻海7日股價趁著大盤起飛，也跟著走揚，早盤一度上漲2.36％，來到71.9元，雖然後繼無力，漲幅遭壓縮，但力守70元整數大關的態勢明顯。

鴻海自結3月合併營收為3476.54億元，較2月2174.6億元增加59.87％，但因去年基期較高，單月營收仍比去年同期的3766.04億元減少7.69％，首季累計營收9296.8億元相較於去年同期的1兆563.32億元減少11.99％，惟仍較上一季的1兆7409.32億元呈季減46.6％，法人原本就預估，鴻海首季營收受到疫情影響，季減率恐達到45％，鴻海6日開出的首季營收數字還算是符合預期，這也是鴻海7日股價可以走穩的主要原因。

法人指出，鴻海首季營收季減46.6％，主要是受累於疫情，算是非戰之罪，後續法人觀察的重點，應會放在第二季是否有遞延訂單發酵上，如果第二季營收可以跟上，甚至彌平首季的減幅，讓上半年營收與去年同期拉平，應有助於鴻海三率自谷底回升。

(工商 )