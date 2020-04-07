繼捐歐美千萬片口罩後，外交部加碼宣布提供新南向國家百萬片口罩，但國民黨立委陳以信今表示，當民眾還在街頭排隊買口罩、海外兩、三百萬台灣人只能靠台灣親友用自己的額度寄口罩，政府卻一下就宣布送出千萬片口罩，「生吃都不夠，哪還能曬乾？」他說，政府口罩存量就像大黑箱，呼籲盡快公開口罩統計，才能爭取國人支持口罩援外的政策。

蔡英文總統上週召開記者會，宣佈捐贈1千萬片口罩給歐美國家，今天外交部進一步宣布會贈送口罩給向台灣提出需求的新南向國家，數量總共超過1百萬片。

對此，陳以信表示，台灣口罩產量從每天從不到2百萬票，上升到現在的1300萬片，這點值得肯定，要給蔡政府拍拍手。只是，上禮拜突然說要捐贈1千萬片口罩給歐美國家，「提供口罩等物資給其他國家，只要行有餘力都是好事，但政府是不是行有餘力大家不知道」。

陳以信說，疫情中心將口罩分為民生、醫療、公務、商業與儲備5種用途，但現在對外公開的只有民生用口罩數據，讓民眾透過衛福部口罩供需資訊平台，了解每個藥局還剩下多少口罩以方便購買。

但他說，光有這項資訊還不夠，到底每天、每條生產線有多少？各單位分配多少？每天儲備有多少？全部儲備有多少？未來儲備預期還會增加多少？民生、醫療、商業、公務各自分配多少？這些數據就像一個口罩的大黑箱，真實數字只有政府才知道。

陳以信強調，尤其現在國人還在街頭排隊買口罩，海外還有兩、三百萬台灣人還在靠親友的額度寄送口罩，政府卻一下就宣布有1千萬片口罩可以捐，民眾當然會質疑為何有這麼多口罩可以送，「生吃都不夠，哪還能曬乾？」

因此，陳以信呼籲，政府在外援口罩之前，一定要盡快將口罩的數據透明化，相信只要將數據全數公布，讓大家看到未來口罩的存量是夠的，國內外台灣人都夠用，政府要捐贈國外更多的口罩，一定能得到更多國人的支持，也讓台灣更能幫助全世界，讓更多國家感謝台灣、支持台灣。

(中時 )