台灣人因為善良熱心經常成為詐騙集團下手目標，藝人卜學亮也差點成了受害者！他今（7日）凌晨在私人臉書透露：「好像有朋友的臉書帳號被盜！差點莫名其妙失心瘋！成了笨蛋去匯款！幸好兩個女兒沒睡，阻止了我！」他事後仔細想想，覺得自己很蠢，於是發文提醒一下朋友：「千萬記得！久未聯絡的朋友，一毛錢也別匯給他！是朋友！見面談！PS.切記！只要記得，一毛錢都別去匯！」

卜學亮受訪時表示，對方是八百年沒聯絡的人，卻突然來電，其實很多破綻，「大概精神不好，沒有戒心，所以差點上當」，他提醒大家要小心，看到用通訊軟體借錢，都應該要直接封鎖或刪除那個人。

他低調不願透露對方借錢的數字，僅表示：「錢不是重點，大概就是那種就算對方沒還，你也就算了的金額。對於好友黃子佼留言關心，他也順便提醒對方：「要小心！開口要的都不多，講的很可憐。神智不清時，就會想說匯個小錢也不是什麼事！」唐從聖則開玩笑問：「亮哥最近什麼時候有空，想跟你見面聊聊⋯⋯」

(中時 )