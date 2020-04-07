中醫大新竹附設醫院泌尿科醫師羅敏誠手拿的「迷你腎臟鏡」，可讓不同位置腎結石有更好的治療方式。（羅浚濱攝）

中醫大新竹附設醫院泌尿科醫師羅敏誠手拿的「迷你腎臟鏡」，可讓不同位置腎結石有更好的治療方式。（羅浚濱攝）

新竹60歲吳姓病患數年前因腎結石，作2次體外震波碎石都失敗，未持續追蹤，結石復發變大還出現血尿，求助中醫大新竹附設醫院，泌尿科醫師羅敏誠施以「迷你腎臟鏡碎石手術」後2天就出院，後續再以沒有侵入性的體外震波碎石手術，把3公分的石頭完全清空。

羅敏誠表示，傳統腎結石鏡是「兩階段」手術，放射科在術前一天或手術麻醉前，先在病患身上放好導引管，隔天再由泌尿科醫師從導引管進入腎臟手術。

羅敏誠說，「迷你腎臟鏡手術」採用一階段手術，先透過超音波定位找到腎結石位置，放置一個半徑0.3公分的管鞘後腎臟鏡把結石處理掉，減少病患術前術後插上引流的不便及疼痛感，並且較傳統腎臟鏡手術的傷口小，流血量不多，復元也比較快。

他表示，針對石頭較大顆，位於低位腎盞，震波效果差或是軟式輸尿管鏡難以抵達的腎結石，可嘗試用「迷你腎臟鏡碎石手術」，在超音波定位進入腎臟時，同時用新型軟式輸尿管鏡，可讓不同位置腎結石有更好的治療方式。

羅敏誠指出，腎臟結石多半沒有症狀，結石一旦掉到輸尿管，就會造成劇烈疼痛，如阻塞輸尿管就會產生腎臟積水，產生腰痛腹痛、血尿、噁心嘔吐甚至泌尿感染，可能造成腎臟衰竭導致洗腎，建議病患養成良好的飲水及排尿習慣，搭配均衡飲食及規律的運動，才能有效地預防結石復發，跟結石說掰掰。

(中時 )