武漢將「解封」 官媒幾句提醒：0新增≠0風險 13:342020/04/07 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 取自人民日報 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 取自人民日報 取自人民日報 中共中央機關報《人民日報》客戶端今特別以斗大的圖配標語提醒，武漢就要「解封」，風險仍存在，民眾不應放鬆。 (中時 ) #武漢 #人民 #日報 #標語 #特別 也許您會感興趣 推薦閱讀 愛與淚 武漢日記是雞湯還是毒藥 04:092020/04/03 焦點新聞 新聞透視》紓困被趕著跑 不見超前部署 04:102020/04/03 政治要聞 武漢108人接種新冠疫苗 有人曾發燒頭痛 10:312020/04/03 兩岸 回望武漢封城 胡錫進： 感慨萬千 12:332020/04/03 兩岸 憂武漢再封 台商盼政府再飛包機 04:102020/04/04 兩岸要聞 網傳武漢將發23億人民幣消費券 刺激經濟 21:192020/04/04 兩岸 陸媒：武漢規模以上工業、服務業復工率均逾9成 10:422020/04/06 兩岸 武漢8日解封 官方加強戒備 04:102020/04/07 全球財經 大陸首現單日無新增死亡病例 09:492020/04/07 兩岸 武漢天河機場恢復國內航運：憑「綠碼」通行 12:572020/04/07 兩岸 兩岸熱門新聞 經濟學者：多數據顯示 全球經濟蕭條已成現實 - 兩岸 - 旺報 武漢天河機場恢復國內航運：憑「綠碼」通行 - 兩岸 習明確統一概念 台灣不留後人處理 - 焦點新聞 - 旺報 廣州出現非洲輸入病例 黑人聚居區已停業封路 - 兩岸 若印度不解除羥氯喹出口管控 川普暗示將報復 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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