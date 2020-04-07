正值大學個人申請第二階段甄試時期，國立台灣師範大學日前因為有一名學生確診新冠肺炎，不少家長和考生致電詢問面試事宜，台師大7日表示各學系目前仍維持原簡章方式辦理甄試，且已提高防疫措施，各校區所有教室、辦公室及公共空間均已全面消毒，另外也「強烈建議」家長不要陪考。

台師大一名學生日前確診，校方7日在官方臉書公告「個人申請第二階段甄試（面試）防疫應變措施」，該校除了全面啟動遠距教學外，各校區所有教室、辦公室及公共空間均已全面消毒，敬請考生及家長安心。

台師大表示，各學系目前仍維持原簡章方式辦理甄試，但已提高防疫措施，如強烈建議家長不陪考、考生及家長到校前需事先填寫健康關懷問卷、考生分流報到、保持社交距離、及全程戴口罩應試等。

其他應考須知包括：防疫期間出入口管制，考生及家長一律由校區正門口及建築物正門進出；甄試當日考生須提早報到，並配合學系量測體溫、手部消毒；考生及家長須自備口罩，驗證身份時考生須取下口罩，若無法保持社交距離（室內1.5公尺，室外1公尺），須全程配戴口罩；考生若有發燒（額溫≧37.5 度、耳溫≧38度）、咳嗽等症狀或14天內有出入境史，應事先主動告知學系，並全程戴口罩，由學系視情況決定是否移至預備試場應試；此外考生及家長必須「事先」填妥該校「校園新冠肺炎健康關懷問卷」，於甄試日攜帶問卷及甄試通知單入校。

(旺報 )