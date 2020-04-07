台灣線上零售業龍頭—富邦媒(8454)旗下通路momo購物網持續推動「週期購精耕計畫」，並加碼指定商品momo卡5%回饋無上限、定期配送每期回饋5%momo幣好康，希望能創下較服務上線初期銷售成長3倍的佳績。

為迎合現代人生活繁忙的消費模式，momo自去年推出「週期購」服務，以不用扛貨、不漏補貨、省時免排隊訴求為核心概念，momo週期購至今推行約3季，服務主打消費者選購指定商品時，依不同天數選擇配送週期，即可輕鬆、自助補給基本日常所需，深受粉領族青睞；從服務上線至今的消費大數據觀察，使用客群聚焦在女性、30-54歲間，其選購商品的特性在於有長期需求、定期補貨、體積較大、份量沉重之上，配送週期則多以「月」為單位，可見週期購服務有助於協助粉領族解決採買重擔，同時滿足定期補貨的需求，服務上線至今繳出月均訂單約2000筆成績。

momo根據週期購歷史消費行為調查發現，其中以居家日用、保養洗沐、飲食生鮮、保健食品類商品最受歡迎；2020年momo將利基於好的開端，再推動「週期購精耕計畫」，同時加碼指定商品momo卡5%回饋無上限、定期配送每期回饋5%momo幣好康，以期創下較服務上線初期銷售成長3倍的佳績。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物；富邦媒108年合併營收518.3億元，年增23.4%，創下開站以來最佳表現，營業毛利為50.84億元，年成長19.34%，合併毛利率為9.81%，年減0.33個百分點，歸屬於母公司業主稅後盈餘為13.9億元，年減0.39%，每股盈餘為9.95元，公司董事會決議每股配息8.5元，其中包含盈餘配息8.3794元及資本公積配息0.1206元。

在「宅經濟」推升下營運續揚，富邦媒今年1至2月合併營收新台幣98.8億元，年增26.3%。

(時報資訊)