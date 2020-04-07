新冠疫情升溫，防疫旅館供不應求，北市再增1間防疫旅館禾順商旅，預計98個房間 ，全棟作防疫旅館使用不接散客，每晚房價為2800至3800元，價格均含稅、含三餐，還提供夜市美食小吃菜單，供檢疫旅客在房內點餐，而北市目前共10間防疫旅館，、接待近500位檢疫旅客，住房率高達7成，總房間數達到約820間。

觀傳局表示，旅館經觀傳局、衛生局等相關單位輔導，從旅客接待流程、餐飲服務、垃圾清運等都能依照旅館防疫手冊、SOP進行。

觀傳局指出，禾順商旅與周邊的艋舺夜市及生活百貨商店合作，提供夜市美食小吃菜單，供檢疫旅客在房內點餐，並提供代購生活日用品的貼心服務，讓旅客不出房門也能體驗逛夜市，使檢疫生活很便利不枯燥；且為避免現金交易，旅客在房內可透過電子支付進行付款，由專人送至房門外，避免接觸的風險。

觀傳局強調，「禾順商旅」全力支持市府加入抗疫陣線，繼3月間協助市府成立「警消醫護加油棧」，今再為防疫盡一份心力，轉型加入防疫旅館行列。

此外，北市目前共成立10家防疫旅館、接待近500位檢疫旅客，總房間數達到約820間，後續將持續與民間旅館業者通力合作，增加防疫旅館能量、提供檢疫旅客安心居住的空間。

(中時 )