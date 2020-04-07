台灣醫療團隊傳出捷報！由長庚大學、長庚醫院與中研院馬徹研究員、國防部預防醫學研究所、牛津大學組成的合作團隊，經過兩個半月的努力，終於成功分離出22種新冠肺炎的病毒株，並取得病毒全基因序列。目前發現其中有1株結合突刺蛋白質(S)的單株抗體，有機會可以抑制病毒進入人體，這些病毒株將可進一步作為檢驗試劑或抗病毒治療的材料，為防治新冠肺炎帶來一線曙光。

林口長庚醫院兒童感染科醫師黃冠穎表示，B細胞是人體製造抗體的唯一免疫細胞，研究團隊因此由3位病人的B細胞中，找到25株抗體，其中13株可結合新冠病毒表面突刺蛋白質(S)的人類單株抗體，以及12株可結合新冠病毒核蛋白質(N)的人類單株抗體，透過這些可結合病毒的單株抗體可開發檢驗或治療試劑。目前發現其中有1株結合突刺蛋白質(S)的單株抗體，可與病毒抗原競爭冠狀病毒細胞受體(ACE2)，有機會可以抑制病毒進入人體。

長庚大學新興病毒感染研究中心教授施信如指出，這株結合突刺蛋白質(S)的單株抗體可阻撓病毒侵入人體細胞，因此可以用來阻斷病毒進入人體細胞，避免病毒在人體內複製繁殖，故如未來在人體試驗驗證有效時，可做為治療或預防新冠肺炎感染。因為是來自人體的抗病毒抗體，所以將來用於治療時，安全性相對於動物抗體較高。

施信如教授強調，這25株抗體可以用排列組合的方式用來做檢驗試劑，可以提高COVID-19檢驗之靈敏度及專一性。本項成果已與台塑生醫洽談，後續將繼續與團隊合作著手進行相關人體試驗及試劑開發，有關抗病毒藥物開發也將結合國內藥界共同研發。

(旺報 )