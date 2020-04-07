新冠肺炎疫情延燒，基隆7日增加3名確診個案，現已累計有6人確診，基隆市原本維持0確診的紀錄，並稱基隆的疫情是全台最穩定，但於3月12日首度出現第一個確診個案後，連續幾日「1日1增」，原累計3人，沒想到相隔多天後，就一口氣增加了3名確診個案，對此，市府指出，新增個案皆為境外移入，並且無其他家人同住與接觸，

衛生局長吳澤誠表示，基隆市新增3例為1男2女，其中1例女性是4日英國讀書返國，在入境時因為有喉嚨痛等症狀，於機場採檢，就直接送至桃園集中檢疫，在5日確診後，就地醫院收治、另外2例為夫妻，至英國、冰島自助旅行，3月21日返台後居家檢疫14天，4月4日因出現症狀，主動聯繫衛生局，立即安排至醫院就醫並採檢，於4月5日確診，期間都沒有與其他家人同住與接觸，均在負壓隔離病房治療。

林右昌指出，基隆市的居家隔離、居家檢疫措施真的具有「防疫的效果」，他強調，所有接受隔離、檢疫的民眾，一定要遵照，中央流行疫情指揮中心的要求，待在家裡，完成檢疫流程，一個小動作不僅保護自己也是保護他人，更不會形成防疫破口，他呼籲所有民眾遵守相關規定，一律發現違反規定者，市府絕對祭出重罰，他說，連假後一、二週這段期間較為危險，但也可以對市府的防疫措施進行檢測，若這段期間確診案例增加，代表風險是在提高的，並呼籲市民欲搭公車、計程車都要配合戴上口罩，將風險確實降低。

(中時 )