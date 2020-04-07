中市1家知名連鎖人文茶館林姓女店長，因台中市消防局要求提供新的防火管理人證書，她太忙無暇辦理變更，竟便宜行事，自行將過期舊證變造日期後提報，消防隊人員查核時察覺有異發現，經核發證書單位提告。台中地檢署依偽造文書將林女起訴。

中市起家的大型連鎖人文茶館，依規定大坪數分店須遴選防火管理員，慣例由店長去上防火管理人課程，定期提報消防局。起訴書指出，台中市消防局在2018年10月間通知該人文茶館，提供永福店的新的防火管理人講習課程結業證書，如未提出將開限期改善單要求改正，不久即收到人文茶館傳真一份證書。

台中市消防局第六救災大隊查核時發現，該證書發證日期為「106年9月17日」，但是證書編號卻是102年度，而向發證單位財團法人中國生產力中心中區服務處查證，追查出證書竟是變造。

經調查，中科永福店的前鄒姓店長在2013年9月間參加生展利中心中區服務處舉辦的「防火管理人講習訓練複訓班」，結訓後取得結業證書，調職後，證書仍留在永福店。

林女在2015年間起接任永福店長，因無暇辦理防火管理人變更，直接將鄒男證書的發證日期「102」年，變造為「106」年，以影印傳真提報給消防局。

林女提報變造證書，損害生產力中心結業證書及消防局管理的正確性，案經生產力中心提告，台中地檢署依變造特種文書等罪將女店長起訴。

(中時 )